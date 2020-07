Kde fouká vardar a co jsou koňské šířky? Udělejte si velký meteorologický kvíz

Slovník je výsledkem desetileté práce široké terminologické skupiny čítající asi 25 členů plus několik desítek externích pomocníků. Navázala sice na papírovou verzi, bylo ale nutné provést jak revizi a aktualizaci hesel, tak zejména doplnění nových pojmů. Meteorologie totiž během posledních 30 let, které uplynuly od prací na původní verzi, prodělala bouřlivý vývoj.

Slovník se sice jmenuje meteorologický, nabízí však i výklad řady hesel z pomezních nebo hraničních oborů, ať už jde o hydrologii, otázku ochrany čistoty ovzduší nebo třeba vliv počasí na člověka. V současnosti v něm najdete na čtyři a půl tisíce hesel, k dispozici je i obsáhlý seznam zkratek. Na webovém rozhraní je mimo jiné k dispozici fulltextové vyhledávání jak v termínech, tak v jejich explikacích. Odkazy v jednotlivých heslech jsou prolinkovány, což umožňuje snadno číst související hesla. Do konce tohoto roku by pak mělo být zprovozněno tematické vyhledávání, které umožní uživatelům vybírat vybraný okruh hesel – například o předpovědi počasí nebo oblacích.

V neposlední řadě může slovník posloužit při práci s cizojazyčnými texty, obsahuje totiž interaktivní rejstříky hesel v angličtině, slovenštině, němčině a ruštině a prozatím neúplný francouzský rejstřík. Je tedy velice jednoduché najít, jak se daný termín správně překládá do češtiny, a tím předejít chybnému termínu při překladu bez znalosti meteorologické terminologie – typicky například „hurricane“ v angličtině pro označení nejsilnějšího stupně síly větru se do češtiny správně překládá orkán.

Zajímavým směrem, kterým se rovněž ubírají práce na slovníku, je vysvětlení původu a významu odborných termínů, a to především těch s cizojazyčným původem. Příslušná hesla budou postupně doplněna o tento aspekt, a to díky spolupráci s Kabinetem pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd.

A nyní si můžete vyzkoušet své znalosti méně známých hesel (případně nahlédněte do slovníku) při řešení následujícího kvízu:

1. Co je to izonefa?

a) čára spojující na mapě místa se stejnou oblačností

b) čára spojující na mapě místa se stejnou výškou sněhu

c) čára spojující na mapě místa se stejnou vlhkostí vzduchu

d) čára spojující na mapě místa se stejnou četností výskytu polární záře