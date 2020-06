ŽIVĚ: Astronauti vymění staré baterie na ISS za nové

Video of NASA Live: Official Stream of NASA TV

Baterie na stanici slouží k akumulaci energie ze solárních panelů, a pomáhají tak zásobovat stanici elektřinou. Fungují stejně jako baterie v mobilních telefonech, jen se do nich samozřejmě vejde mnohem více energie. Ale podobně jako baterie v mobilu stárnou a ztrácí schopnost nabíjet.

Baterie, které na stanici fungují doposud, jsou staré téměř 12 let, ty nově instalované by měly na ISS vydržet až do konce této stanice, který by měl nastat roku 2024 – ale v americkém Kongresu se bojuje za prodloužení její životnosti nejméně do roku 2030. I to by měly baterie zvládnout. „Jsou certifikované na deset let, ale očekáváme, že vydrží přibližně dvacet let,“ uvedla NASA.