Hubbleův dalekohled zaznamenal, jak se rozpadla kometa Atlas

Kometu ATLAS C2019/Y4 objevil 28. prosince 2019 systém ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), který se nachází na havajských ostrovech Haleakala a Maunaloa. Podle něj také dostala jméno. Tehdy se její jasnost pohybovala okolo 19,6 magnituda, tedy na prahu citlivosti těch největších astronomických přístrojů.

Už na konci ledna ale astronomy překvapila zjasněním, díky kterému ji mohli začít pozorovat už i amatéři s většími dalekohledy. Od poloviny března se jasnost komety pohybovala okolo 8,5 magnituda, což znamená, že byla viditelná i obyčejnými dalekohledy, pokud v tom nebránilo světelné znečištění.

Pozorovatelé komet na severní polokouli si dělali naděje, že by zjasnila až na viditelnost pouhým okem, až se koncem dubna a v květnu přiblíží k Zemi. Už tehdy astronomové předpokládali, že by k jejímu rozpadu mohlo dojít – a to také nastalo.

Rozpad byl poprvé vidět na teleskopickém podrobném snímku z 12. dubna. Nejnovější snímky z Hubbleova vesmírného dalekohledu ukazují tuto událost ve výjimečném detailu: