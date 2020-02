První politik na světě využil v kampani deepfake video. V Indii díky tomu mluvil řečí, kterou neumí

V rámci předvolební kampaně jeho štáb vytvořil dvě videa, v nichž Tiwari oslovuje své voliče a kritizuje svého politického konkurenta Arvinda Kejriwala, stala se rychle virálními. V prvním z nich mluví anglicky, druhé je ale upravené tak, aby to vypadalo, že se jeho rty pohybují tak, aby vyslovovala slova v hindském dialektu haryanvi, kterým hovoří klíčová cílová skupina jeho strany.

Video of MT English

Video of MT Haryanvi

Web Internetem bezpečně zmiňuje, že se jako první začali deepfakes objevovat na porno stránkách. „Postupně se však začali rozšiřovat do politiky, hudebního, ale i komerčního prostředí,“ uvádí.

Politik díky němu vypadá, jako by byl schopný tímto jazykem hovořit, což může jeho voliče silněji oslovit.

Proto se BJP spojila se společností The Ideaz Factory, která se zaměřuje na politický marketing. Společně vytvořili deepfake videa, která měla být schopná oslovit voliče ve více než dvaceti hlavních jazycích, jimiž se v Indii hovoří. Podle vyjádření BJP pro magazín Vice se videu podařilo oslovit více než 15 milionů voličů v asi 5800 watsappových skupinách.

Nejde o první příklad, kdy se deepfake videa objevila v době nějaké politické kampaně. Například na konci loňského roku vědci zveřejnili video vytvořené stejnou technologií, na němž jsou dva britští politici, jak se navzájem politicky podporují – video bylo nepravdivé.

Nemělo ale za úkol přesvědčit voliče, jen ukázat problém deepfake technologie a varovat voliče, že nikoliv všechno, co vidí, je pravdivé.

Indické použití této technologie je ale historicky prvním příkladem jejího využití v politické praxi a v kampani.

Magazín Vice upozorňuje, že se tato technika stále zlepšuje a brzy se dostaneme do stavu, kdy lidé na internetu nebudou moci vědět, čemu věřit mohou a čemu ne. Na politiku a důvěru občanů v politiku to bude mít podle Vice drastický dopad.

Podobně vidí situaci ale řada expertů. „V autokratických režimech by bylo jednodušší zdiskreditovat disidenty bojující proti režimu. A v totalitních státech by mohli pravidelně ukazovat nová videa svého lídra, který by byl už dávno po smrti,“ varuje projekt Internetem bezpečně.