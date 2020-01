Astronomové objevili gigantickou vlnu prachu a plynu. V této porodnici hvězd možná vzniklo i Slunce

Měření prokázala, že se vlna táhne na vzdálenost přes devět tisíc světelných let. Tvoří oblast známou jako paže Mléčné dráhy. Při pohledu shora na plochý disk naší galaxie vypadá jako přímá linie široká asi 400 světelných let.

Srážka dvou galaxií?

Objev mezi astronomy vyvolal celou řadu otázek, mezi nimi je asi nejdůležitější ta, jak vlastně mohla tato porodnice hvězd vzniknout. Jednou z hypotéz je, že do oblasti Mléčné dráhy mohla kdysi dávno vniknout jiná, mnohem menší galaxie. Srážka pak vyvolala vlny, které se prostorem šířily podobně, jako když se hodí kámen do vody. Jiní vědci dokonce uvažují, zda v tomto případě nemohla sehrát roli záhadná temná hmota.

Pokud vlna vznikla kosmickou srážkou, pak by byla dynamická. Pohybovala by se prostorem další miliony let až do současnosti. „Myslíme si, že vlna dynamická je, ale netušíme, jak moc. A nejsme schopni to ani prokázat,“ přiznává Goodmanová. Co ale jisté je, je fakt, že plyn a prach jsou v tomto oblaku natolik husté, že vznikají extrémní oblasti, z nichž se rodí nové mladé hvězdy.