Hory tuku velké jako plejtvák. Olej vylitý do odpadu ničí kanalizace

Olej je však možné používat opakovaně – na jedné dávce se může smažit až třikrát, aniž by to způsobovalo nějaké zdravotní riziko. Jediné, co je potřeba, je po zchladnutí olej přecedit přes jemný filtr – například ten, který se používá na překapávanou kávu. Před opakovaným použitím by se měl olej uskladnit na tmavém místě.

Pokud už olej nejde používat, dá se snadno zlikvidovat rovnou několika způsoby. Po použití by se měl zchladit a uzavřít do nerecyklovatelné nádoby – například kartonu od mléka. Uzavřené nádoby by se pak měly odložit do sběrného dvora nebo vyhodit do speciální popelnice, které jsou na tento druh odpadu určené – mají černou barvu a oranžové víko.

Pokud jde o tuk, který při nižších teplotách dobře tuhne, je možné ho uložit do plechovky – když se v lednici nebo mrazáku „zatáhne“, jde vyškrábnou a vyhodit do běžného komunálního odpadu.

Změna po Novém roce

Od roku 2020 se situace ještě změní. Obce totiž budou muset celoročně zajistit místa, kam můžou lidé odkládat jedlé oleje a tuky. Ministerstvo životního prostředí tím chce zvýšit recyklaci a snížit riziko, že oleje skončí v odpadních vodách. Doposud se třídily tuky dobrovolně. Nově obce buď musí přistavit speciální kontejnery, anebo se tento odpad bude sbírat ve sběrných dvorech, popsal Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva.

Zásadní změny ve sběru i využití odpadů čekají ale Česko až od roku 2021, kdy by měly začít platit nové odpadové zákony. Začátkem prosince je schválila vláda a po Novém roce o nich bude jednat sněmovna.