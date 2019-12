Evropa vypustí do kosmu čtyřrukého lovce vesmírného odpadu

Mise jménem ClearSpace-1 bude stát nejméně 120 milionů euro, oznámila ESA. Podle agentury se bude jednat jen o test, cílem robotovy mise by mělo být zachytit jediný kus odpadu na oběžné dráze. Agentura ale doufá, že tento projekt vydláždí cestu novým pravidlům, jak s odpadem na oběžné dráze pracovat a jak ho likvidovat.

Video of Clearspace One Mission animatique

V posledních letech s tím, jak klesá cena dopravy materiálu na oběžnou dráhu, rychle přibývá i družic a odpadu na orbitě. Jen společnost SpaceX, která patří podnikateli Elonu Muskovi, plánuje vybudování satelitní sítě o 30 tisících družicích. Ty by už ale měly být vybaveny mechanismem, který je pošle po „dožití“ do atmosféry, kde shoří.

Během uplynulých šedesáti let se na oběžné dráze nahromadily tisíce tun kosmického odpadu. Nejčastěji se jedná o zbytky starých raket a zbytky asi 3500 dnes již nefunkčních družic. Menších kousků odpadu je asi 750 tisíc, pocházejí zejména ze srážek mezi většími kusy kosmického odpadu. Problémem je nejen jejich množství, ale také rychlost. Pohybují se totiž průměrnou rychlostí 20 tisíc kilometrů za hodinu.

„Představte si, jak nebezpečné by bylo plout po mořích, kdyby na hladině pluly vraky všech lodí, které se kdy po oceánech pohybovaly,“ uvedl generální ředitel ESA Jan Wörner. „A právě tohle je současná situace na oběžné dráze – a je to situace, kterou nemůžeme tolerovat,“ dodal Wörner.

Pokud nevznikne nějaká rozsáhlá iniciativa, která se bude kosmickému odpadu věnovat, problém se podle expertů ještě výrazně zvětší a zkomplikuje veškeré operace na oběžné dráze.

Novou misi schválila ESA na jednání v Seville, které se konalo na konci listopadu. Náročný pokus vykoná konsorcium vedené švýcarským startupem Clearspace. Cílem této mise je kus vesmírného odpadu s přezdívkou Vespa – zůstal na oběžné dráze ve výšce asi 800 kilometrů nad planetou. Jedná se o zhruba stokilogramový zbytek po startu evropské rakety Vega z roku 2013. Má ideální velikost i rozměry pro to, aby bylo možné ho polapit.

Čtyřruký robot se pokusí na oběžné dráze Vespu ulovit, chytit do paží a pak ji odtáhnout z oběžné dráhy. Robot i odpad se zřítí k Zemi a shoří v atmosféře. Do budoucna by vědci chtěli, aby podobný robot mohl likvidovat odpad opakovaně a dlouhodobě.