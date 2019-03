Nejmenší medvědi světa umí napodobovat mimiku ostatních. Zatím se to vědělo jen o lidech a gorilách

Tento objev je pro vědce překvapením, protože medvědi nejsou evolučně blízcí lidem (jako gorily), ani nejsou člověkem domestikovaní (jako psi) – nemělo by se tedy u nich takové chování vůbec objevit. Přírodovědce to přivádí k domněnce, že jsme se zatím na tento fenomén dívali špatně: „Jsme si jistí, že podobná pokročilá forma napodobování existuje také u mnoha jiných druhů zvířat. Ale to se samozřejmě musí ještě lépe prozkoumat,“ říkají.

Podle biologů je na objevu nejzajímavější, že schopnost napodobovat mimiku se objevila právě u těchto medvědů, kteří nejsou sociální tvorové. Jedná se o poměrně samotářská zvířata, což naznačuje, že komunikace pomocí mimiky by mohla být mezi savci rozšířenější, než se zdálo.