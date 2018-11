Američané umírají dřív. Mohou za to drogy a sebevraždy

Autoři zprávy vycházeli z úmrtních zpráv ze všech amerických států. Z těchto dat vyšlo, že naděje dožití v USA poklesla mezi roky 2016 a 2017 z 78,7 let na 78,6 let. Za tuto změnu k horšímu mohou jen muži, u nichž klesla ze 76,2 na 76,1 let. U žen se naděje dožití nezměnila, stále dosahuje 81,1 let.

Meziročně od roku 2017 stoupl i počet úspěšných sebevražd, a to o 3,7 procenta. Nevypadá to jako tak velká změna, ale podle CDC je problém lépe vidět při pohledu na delší časové údobí. Od roku 1999 do roku 2016 se počet Američanů, kteří si dobrovolně vezmou život, zvýšil o 30 procent.

CDC doufá, že se mu podaří tento znepokojivý trend jak v drogách, tak i v sebevraždách zvrátit tím, že pošle víc peněz do oblastí nejvíce sužovaných těmito zdravotními problémy. Mířit by měly do výzkumu i do pomoci lidem s těmito problémy.

Věda ve službách občanů

Během celého dvacátého století naděje dožití ve Spojených státech stále stoupala. Jedinou výjimkou bylo období kolem roku 1918, kdy zemi zasáhla epidemie španělské chřipky. Tento trend pokračoval i na začátku jednadvacátého století, ale kolem roku 2012 se nárůst zastavil. Od roku 2015 začal průměrný věk dožití klesat.

Naděje dožití neboli střední délka života je statistický údaj, který udává, jaký je předpokládaný průměrný věk, jehož se dožívají občané nějakého státu. Jeho hodnotu ovlivňuje řada faktorů, od čistoty přírody přes kvalitu lékařské péče a stravy, ekonomiky země až po válku.