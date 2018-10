Je tu Sans Forgetica. Psychologové vymysleli písmo, které se nedá zapomenout

Sans Forgetica, jak vědci font pojmenovali, má jemné a elegantní linie, ale uprostřed každého znaku je mezera – funguje tak vždy jako malá hádanka. Jeden z autorů nového písma, designér Stephen Banham, vysvětluje, jaký byl záměr: „Mělo by být náročné to číst, ale ne příliš složité. Protože se mozek musí více zapojovat, paměť pak lépe účinkuje.“

Sans Forgetica je prvním fontem, který je vyvinutý speciálně za účelem lepšího zapamatování textu, vědci ale současně varují, že to nemusí fungovat navždy. Lidský mozek je totiž schopný velmi dobře se přizpůsobovat všemu novému, takže je podle autorů nového písma velmi pravděpodobné, že se adaptuje i na zatím pro něj nový font. Proto doporučují, aby ho lidé využívali jen omezeně, a to pro texty, které pro ně mají zvláštní význam. Font si můžete stáhnout do počítače zde.