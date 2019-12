Moravští vědci použili na Věstonickou venuši mikrotomograf. Zjistili, že má nebezpečné praskliny

Už od jejího objevu se vědci zajímali o to, z jakého materiálu byla vyrobena. Karel Absolon nechal vyvrtat do těla venuše sondy, které však nemohly odhalit všechny příměsi, které jsou v ní obsaženy.

Nové technologie umožňují nahlédnout do vnitřku těla v ohromujícím rozlišení. Nejnovější skenování venuše bylo realizováno ve spolupráci s firmou FEI Česká republika (dnes Thermo Fisher Scientific), která je zaměřena na vývoj mikroskopů a CT tomografů s vysokým rozlišením. Skenovací plocha použitého mikrotomografu byla bohužel menší než tělo venuše, takže její skenování s rozlišením dvaceti mikrometrů muselo proběhnout ve dvou krocích. Posléze byly digitální modely horní a dolní části těla spojeny dohromady.

Výzkum je zaměřený několika směry:

Jaké je materiálové složení těla sošky? Byla venuše zformována z několika částí? Byly do sprašového keramického těsta přimíchány záměrně nějaké příměsi? Odkud získali materiál pro vytvoření keramického těsta? Budeme schopni určit materiál jednotlivých příměsí pomocí digitální fotografie? Jaký je stav vnitřních částí sošky?



Předběžné výsledky ukazují, že venuše byla vytvořena z hroudy spraše, která obsahovala různé příměsi – karbonátové cicváry, kosti anebo mamutovinu, uhlíky, křemenná zrna (materiály, které jsme mohli očekávat), a dokonce i terciérní zkameněliny.

Zdá se, že tvůrce venuše připravil keramické těsto z hlíny dostupné na ploše sídliště a nijak zvlášť ho neupravoval. „Samozřejmě nemůžeme zcela vyloučit, že on nebo ona záměrně přimíchali mamutovinu nebo mamutí kosti do těla figury, ale zdá se to nepravděpodobné,“ uvedli archeologové.

Zůstane Venuše zamčená v trezoru?