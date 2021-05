Chomutov plánuje novou čtvrť za 1,3 miliardy. Vyrůst má okolo bývalých lázní

Uvnitř objektu by podle návrhu architektonického studia Vrtiška-Žák vznikly sportovní sály například pro taneční školu, tělocvična nebo wellness centrum. Z hlavní bazénové plochy architekti navrhují vytvořit koncertní sál pro 300 návštěvníků a prostor pro městskou knihovnu. Zachovaly by se bazénové prvky, jako například skokanské můstky. Návrh představený veřejnosti loni na podzim počítá s neziskovou i komerční částí. V objektu by byly také plochy k pronájmu, své místo by zde našla restaurace nebo kavárna.

Městské lázně s padesátimetrovým bazénem přestaly veřejnosti sloužit v roce 2012. Od té doby se objevila řada nápadů, jak obří stavbu využít. Jedním z návrhů byla i demolice. Podle statického posudku je masivní železobetonová konstrukce ve velice dobrém stavu, což bylo jedním z faktorů pro rozhodnutí o zachování lázní.