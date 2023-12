Nedaleko Eiffelovy věže útočil islamista. Zabil německého turistu, další lidi poranil

Úřadům byl Francouz narozený v roce 1997 už dříve známý jako radikální islamista s psychickými obtížemi. Za přípravu jiného útoku byl v roce 2016 odsouzen a ve vězení strávil čtyři roky.

Francouzská premiérka Elisabeth Borneová v reakci na útok uvedla, že její země se terorismu nepoddá.

Útok v Paříži se odehrál necelé dva měsíce poté, co ve škole v Arrasu ubodal mladík hlásící se k teroristické organizaci Islámský stát učitele. Ve Francii od té doby platí nejvyšší stupeň varování před terorismem. Podle agentury Reuters by mohl pařížský útok vzbudit pochybnosti o bezpečnosti ve městě, které bude příští léto hostit olympijské hry. Očekává se, že zahajovací ceremoniál na Seině by mohl přilákat až 600 tisíc diváků.