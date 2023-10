Pokles hladiny Amazonky odhalil starověké rytiny

Lidské tváře vytesané do kamene před 2000 lety se objevily na skalním výchozu podél řeky Amazonky poté, co hladina vody klesla na rekordně nízkou úroveň během největšího sucha v oblasti za posledních více než sto let. Některé skalní rytiny byly spatřeny již dříve, ale nyní jich je vidět více. Vědcům to pomůže určit jejich původ, uvedl archeolog Jaime de Santana Oliveira. V jedné oblasti jsou ve skále patrné hladké rýhy, o nichž se předpokládá, že zde domorodí obyvatelé brousili své šípy a oštěpy dávno před příchodem Evropanů.