Německo chystá terminál pro LNG u Rujány. Místní se obávají o turistický ruch

Není terminálů už příliš?

Plánovaných šest terminálů na zkapalněný plyn má v budoucnu dodávat třicet miliard kubíků. Podle kritiků jich je zbytečně mnoho.

„Z našeho pohledu Německo nepotřebuje další terminál a Evropa také ne. Protože jsme mezitím vybudovali dostatečné kapacity plynu v Evropě,“ domnívá se expert na energetiku NABU Steffen Laube.

Česko projekt vítá

Zato Česko projekt na Rujáně podporuje. Z Mukranu a Lubminu chce v budoucnu odebírat plyn.

„Rozhodně nejenom ČR by z toho mohla benefitovat, ale vedle východoněmeckých spolkových zemí by se určitě našly i další země, které by s využitím té stávající infrastruktury mohly mít přístup k poměrně výhodnému LNG,“ říká český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka.

Plyn z Mukranu byl měl pod mořem začít proudit na začátku příštího roku. Nejen lázeňské město Binz, ale i ochránci přírody se ale u soudu pokusí stavbu zastavit.