Německo chce částečně povolit pěstování a držení konopí, vláda schválila návrh zákona

Německá vláda učinila první krok k výrazné legalizaci konopí. Podle návrhu zákona, který schválil kabinet spolkového kancléře Olafa Scholze, budou moci lidé starší osmnácti let držet až pětadvacet gramů a pěstovat tři rostliny konopí pro vlastní potřebu. Návrhem se bude ještě zabývat parlament, v platnost by podle ministerstva zdravotnictví mohl vstoupit do konce letošního roku. S legalizací prodeje konopí počítá ministr zdravotnictví Karl Lauterbach v další fázi, příslušný návrh zákona k tomu chce předložit na podzim.