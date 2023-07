Usmál se a přeběhl do KLDR. O dalším osudu amerického vojína nikdo nic neví

Třiadvacetiletý vojín Travis King přešel demarkační linii oddělující Jižní a Severní Koreu při exkurzi v pohraniční vesnici Pchanmundžom, která se nachází v přísně střeženém demilitarizovaném pásmu. Není jasné, zda chtěl do KLDR emigrovat, nebo zda doufá, že se ze země ovládané diktátorem Kim Čong-unem vrátí.

King působí v armádě od roku 2021 a jako specialista na průzkum byl nasazen u americké jednotky v Jižní Koreji. Tam byl ale odsouzen za napadení v nočním klubu v Soulu. Podle soudních dokumentů, na něž se odvolává BBC, také poškodil policejní auto. Vojín strávil téměř dva měsíce ve vězení. Po nedávném propuštění se měl vrátit do vlasti na základnu Fort Bliss v Texasu, kde ho podle AP mělo čekat disciplinární řízení a možné propuštění ze služby.

Příslušníci americké armády doprovodili Kinga až k bezpečnostní kontrole na letišti poblíž jihokorejské metropole Soulu, vojákovi se ale podařilo vrátit zpět. Podle The Korean Times tvrdil, že nemá pas. Následně se připojil k jedné z organizovaných prohlídek demilitarizovaného pásma, kterou Jižní Korea pořádá pro veřejnost. Ve vesnici Pchanmundžom se muž podle svědků od skupiny oddělil, zasmál se a rozběhl se na severokorejskou stranu hranice.

Americká televize ABC mluvila s vojínovou matkou, která prý se synem před několika dny mluvila o jeho návratu domů. Jeho čin nechápe.

Výhoda v jednání

Podle zpravodajského serveru BBC News je King v současné době zřejmě jediným Američanem zadržovaným v KLDR. Ve vazbě v Severní Koreji je šest Jihokorejců. Experti citovaní BBC uvedli, že přítomnost Travise Kinga na severokorejské půdě by mohla poskytnout Pchjongjangu výhodu při jednání se Spojenými státy, s nimiž má tato izolovaná asijská země velmi napjaté vztahy.

„Pchjongjang by ho mohl použít jako propagandistický nástroj ke kritice americké armády. (…) King by se v blízké budoucnosti mohl objevit v severokorejských státních médiích,“ uvedl James Fretwell, analytik jihokorejského portálu NK News, který se specializuje na dění v KLDR.

Greg Scarlatoiu z washingtonského Výboru pro lidská práva v Severní Koreji BBC řekl, že severokorejské úřady se patrně budou snažit z Travise Kinga „dostat informace o jeho působení v americké armádě“. Podle I Song-juna z Mezinárodního centra Woodrowa Wilsona ve Washingtonu ale od Kinga není vzhledem k jeho nízké hodnosti možné získat příliš mnoho tajných informací. CNN ale připomíná, že může hovořit o provozních detailech americké jednotky či počtu vojáků.

Zákaz vstupu pro občany USA

Americké ministerstvo zahraničí občanům USA zakazuje vstupovat do Severní Koreje kvůli vážnému riziku zatčení a dlouhodobého zadržování. Zákaz byl vydán poté, co severokorejské úřady zatkly amerického studenta Otto Warmbiera, jenž byl v zemi na turistickém zájezdu. V březnu 2016 tam byl však odsouzen k patnácti letům těžkých prací za protistátní činnost. Tou byla krádež propagačního plakátu z hotelu, kde bydlel.

Do vlasti se student vrátil po 17 měsících, v té době byl však už rok v kómatu. Američtí lékaři uvedli, že měl těžce poškozený mozek. Krátce po převozu do USA zemřel. KLDR popřela americké obvinění, že byl Warmbier mučen. Rozsáhlé poškození mozku prý pocházelo z otravy botulotoxinem. To však američtí lékaři odmítli.

Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení, které má na starosti vztahy s KLDR, uvedlo, že všechny exkurze ve vesnici Pchanmundžom byly až do odvolání zrušeny na žádost Velitelství OSN, které dohlíží na dodržování klidu zbraní mezi oběma znepřátelenými státy na Korejském poloostrově.