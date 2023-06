Pobřežní stráž zřejmě našla pozůstatky posádky ponorky Titan. Mohou pomoci objasnit tragédii

„Tyto důkazy poskytnou vyšetřovatelům z několika zemí zásadní vhled do příčin této tragédie,“ uvedl hlavní vyšetřovatel pobřežní stráže Jason Neubauer . „Je nutné odvést pořádný kus práci, abychom pochopili, co vedlo ke katastrofální zkáze Titanu a abychom pomohli zajistit, že se podobná tragédie už nikdy nestane,“ dodal.

Nebývalá pátrací akce

Malá ponorka Titan se pohřešovala pět dní poté, co se s ní předminulou neděli přerušilo spojení. Ponorku dlouhou necelých sedm metrů hledaly týmy v oblasti velké zhruba jako celá Belgie, a to až do hloubky čtyř tisíc metrů. Do operace se zapojila také francouzská loď s robotem, který se dokáže v takových hloubkách pohybovat.

Minulý čtvrtek se našly její trosky a americká pobřežní stráž uvedla, že lidé v ní pravděpodobně zemřeli při implozi.

Titan, který patřil společnosti OceanGate Expeditions, vezl kromě šéfa firmy Stocktona Rushe také britského dobrodruha Hamishe Hardinga, francouzského znalce Titanicu Paula-Henriho Nargeoleta a britského podnikatele s pákistánskými kořeny Shahzadu Dawooda a jeho syna Sulemana.

Trosky byly nalezeny ve vzdálenosti přibližně 490 metrů od přídě Titanicu, který spočívá na mořském dně v hloubce kolem 3800 metrů od svého ztroskotání v roce 1912.