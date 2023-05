Jihokorejský student snědl vystavený banán slavného umělce. Označil to za vzpouru

Umělecké dílo s názvem „Komediant“, které je součástí Cattelanovy výstavy „My“, tvořil zralý banán nalepený na stěně Muzea umění Leeum v Soulu. Ve videu jsou slyšet výkřiky „Promiňte“, když mladík sundává banán ze zdi. Na oslovení ovšem nereaguje a pojídá banán, zatímco celá místnost postupně utichne.

Když student ovoce snědl, nalepil na zeď slupku. Incident trval méně než minutu. Mladík pak místním médiím vysvětlil, že Cattelanovo dílo považuje za vzpouru proti autoritám a svůj krok označil za vzpouru proti němu.

„Poškození uměleckého díla by se také dalo vnímat jako umělecké dílo, myslel jsem si, že by to bylo zajímavé… Není to tam nalepené, aby se to snědlo?“ tázal se v komentáři pro stanici KBS.