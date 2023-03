Hladinu přehrady zakryl přemnožený hyacint. Vědci proti němu nasadí hmyz

Hartbeespoortská přehrada v Jihoafrické republice bývala vyhledávána rekreanty a milovníky vodních sportů. Nyní návštěvníky vítá pohled na lodě uvázlé v zeleném poli vodního hyacintu. Viníkem je průmyslové znečištění. Těžké kovy, chemikálie a odpad jsou totiž pro hyacint perfektním hnojivem. V boji s vodní rostlinou by mohl pomoct hmyz, a to druh Megamelus scutellaris. Stejně jako hyacint, i tento živočich pochází z Amazonské nížiny. Okusuje jeho listy a zastavuje tak proudění živin v rostlině. Vědci do přehrady vypouští tisíce kusů, kterým se již v minulosti podařilo snížit pokrytí hladiny přehrady hyacintem na pouhou desetinu. Odborníci ale upozorňují, že je nutné zaměřit se na příčinu problému – znečištění.