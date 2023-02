Havárie vlaku s chemikáliemi děsí obyvatele amerického městečka. Úřady vyzývají ke klidu

Tři dny po nehodě se úřady rozhodly zahájit „kontrolované pálení“ chemikálií z pěti cisteren kvůli obavě, že náklad exploduje. Z oblastí na obou stranách státní hranice byly evakuovány stovky lidí. Chemikálie se kromě ovzduší dostaly také do vodních toků a odborníci státu Ohio odhadli, že do 8. února zabily na 3500 ryb.

Deník The New York Times v reportáži popisuje, že mnozí obyvatelé asi pětitisícové obce žijí od té doby ve strachu. „Lidé čichali k vodě, která jim teče z kohoutku, v zrcadle si zkoumali vyrážky a hleděli do potoků na zeleno-bílá hejna ryb a žab plavajících břichem nahoru. Zápach přetrvával, některým připomínal požár pneumatik, jiným mix hořícího plastu, modelářské lepidlo nebo odlakovač,“ přibližuje list.

Vývoj vyvolal otázky o rizicích pro obyvatele či jejich zvířata, která přetrvávají i dva týdny po nehodě. Na středeční schůzce ve školní tělocvičně státní činitelé dál trvali na tom, že testování neodhalilo problémy s ovzduším, a slíbili další monitorování kvality vzduchu i pitné vody.

Původně měl být na setkání zastoupen i dopravce Norfolk Southern, kterému vykolejená souprava patřila, firma ale účast zrušila s vysvětlením, že její zaměstnanci čelí sílícím výhrůžkám. „Jenom hodně tancovali kolem těch otázek,“ reagovala na obsah brífinku místní obyvatelka Danielle Dealová. „Norfolk tady měl být,“ zdůraznila v rozhovoru pro agenturu AP.

Věřím vědě, řekl šéf EPA

Po setkání obyvatel v tělocvičně do East Palestine zamířil šéf Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) Michael Regan. „Už bylo načase, ale nevím, co s tím udělají. Bojím se o děti. Nevíme, co se stane,“ řekl místní senior John Cozza. Regan v městečku čelil dotazům, jestli by se cítil bezpečně, kdyby tam měl žít, případně jestli by svým dětem dovolil pít tamní vodu.

Regan zdůrazňoval, že úřady „testují vše, co vlak obsahoval“, a opakoval, že má důvěru ve vědecké postupy a přesnost měření, která zatím neukázala nebezpečné zamoření.

EPA uvedla, že podle posledních testů pěti studen, z nichž čerpá obecní vodovod, není voda v East Palestine kontaminovaná. Zároveň doporučila testy v soukromých studnách, které nejsou tak hluboké. Kontrolu zdrojů pitné vody mezitím preventivně prováděli v několika státech čerpajících z řeky Ohio protékající jižně od East Palestine.