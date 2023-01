Útočník z kalifornského Monterey Parku byl nalezen mrtvý, potvrdila policie. Zastřelil deset lidí

Muž chtěl v útoku pokračovat na jiném místě

Oběťmi střelce byli převážně lidé starší 50 let, napsal server BBC News. Z deseti zraněných zůstává sedm stále v nemocnici. Policie se domnívá, že muž chtěl zabít lidí ještě víc. Po svém činu v Monterey Parku se totiž vydal do tanečního sálu v nedalekém městě Alhambra. Tam se ale návštěvníkům podařilo dotyčného odzbrojit a on utekl.

Jedna ze svědkyň střelby v tanečním studiu televizi CBS řekla, že muž na místo přišel, protože hledal svou manželku. „Našel ji. Pak začal na všechny, co tančili, střílet,“ vypověděla svědkyně.

Úřady nepředpokládají, že by v případu byli ještě další podezřelí.