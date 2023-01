Ekonomika proti přírodě. Tropické lesy na Yucatánu protne železnice

Na jedné straně Yucatán nabízí bílé pláže a krystalicky čisté moře, na druhé straně úchvatné předkolumbovské pyramidy. A mezi nimi se rozprostírají nekonečné lány tropického porostu.

To se ale teď rychle mění. Stroje planýrují osmnáct metrů široký pruh území, na který dělníci postupně kladou koleje takzvaného Mayského vlaku. „Jde o to, aby lidé, kteří přijedou do Cancúnu – jde o 30 milionů návštěvníků (ročně) – nezůstali jen v Cancúnu, ale vyrazili do celého Quintana Roo,“ vysvětluje význam projektu mexický prezident Manuel López Obrador.

Cancún a Quintana Roo má propojit 1500 kilometrů dlouhá železnice za dvacet miliard dolarů.