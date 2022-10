Blíží se nejkomplikovanější slovenské volby. Regiony budou vybírat historicky nejvíce kandidátů

Krajské a komunální hlasování proběhne v jeden den. Mnozí se ale báli, že vedle volebních lístků bude třeba i zvláštní návod. Třeba v Bratislavě dostanou lidé hned tři sady: s první volí župana a krajské zastupitelstvo, s druhou primátora a městské zastupitelstvo, s třetí pak lokálního starostu spolu s vedením městské části. Důležité bude soustředit se i na barevné odlišení. Každý lístek je třeba vložit do správné obálky a poté do urny stejné barvy.

Komisím to ulehčí už tak komplikované zpracování. I proto se začne sčítat dřív, nikoliv v deset, ale už v osm večer. „Kandiduje absolutně nejvíc kandidátů a volíme absolutně nejvíc volených pozic v historii Slovenska. I proto vypadá ta kampaň všelijak,“ vysvětluje výzkumný pracovník z Fakulty sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského v Bratislavě Matúš Sloboda.

Bývalý tenista Martin Kližan se coby jeden z kandidátů chlubí v kampani podporou od nejoblíbenějšího politika Petera Pellegriniho, jenže ten ho podle trvalého bydliště technicky ani nemůže volit. Jiná ex-tenistka, Romana Tabak, slibuje každý týden kurzy pro děti. „Víte, kolik to bude stát? Řekněme, že se vám přihlásí čtyři tisíce dětí,“ ptala se jí redaktorka Denníku N. „Budu to řešit, až když se přihlásí,“ zněla odpověd kandidátky na starostku. Na otázku, kdo to zaplatí, Tabak odpověděla: „Já ze své kapsy.“