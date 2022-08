Španělská Compostela zažívá rekordní návštěvnost. Už v půli prázdnin sem dorazilo nejvíc poutníků v historii

Ještě před patnácti lety vyráželo z Česka podle poutnické kanceláře v Compostele kolem pěti set lidí, v předpandemickém roce 2020 to byl skoro pětinásobek, tedy necelých dva a půl tisíce. V letošním roce do Santiaga došlo již 2022 Čechů.

„To číslo bude na konci roku nejspíš ohromující. Lidé vyrážejí po dvou letech, kdy se pohybovali především ve svých vlastních zemích a pouť odkládali,“ komentuje vývoj Tomáš Jindřich, předseda spolku českých svatojakubských poutníků Ultreia.

„Vlastně už nenarážím na lidi, kteří by o svatojakubské pouti nic nevěděli. Svatojakubská cesta se stala v posledních třiceti letech určitým fenoménem,“ dodává. Česko v posledních letech míří do první desítky států s nejvíce poutníky – na špičce stojí kromě Španělů a Portugalů dlouhodobě Italové a Němci.

Vysoký zájem o cestu mezi Čechy potvrzuje také Eva Kalhousová. Poutnice, která se do Compostely vypravila letos v červenci, potkala na zhruba 250 kilometrů dlouhé trase z portugalského Porta Čechů hodně. „Místy jsem si připadala jako na českém poutním místě Hostýně,“ říká. Uskutečnit dlouho plánovanou myšlenku se věřící vychovatelka rozhodla po rozvodu s manželem.

Pokles poutníků během pandemie

Výkyv v zájmu o cestu k hrobu svatého Jakuba přišel s covidem. Pandemie českým poutníkům cestu do Compostely zcela znemožnila, nebo je od ní kvůli řadě omezení odradila. „Lidé se obávali, že ve Španělsku uvíznou nebo že se do země nedostanou, i když budou mít objednaný let,“ shrnuje obavy Tomáš Jindřich ze spolku Ultreia.

V roce 2020 proto Poutnická kancelář v Compostele evidovala pouhých 281 Čechů, o rok později pak lehce přes tisíc. „Čecha jsem potkala pouze jednoho, v cíli,“ ohlíží se za svou cestou Valerie Vokáčová, která do Santiaga putovala před rokem, krátce po rozvolnění opatření. „Poutníků bylo jinak dost,“ dodává.

Cestu absolvovala ještě za zpřísněných hygienických podmínek. Například ubytovací zařízení přijímaly pouze poloviční počet poutníků, povinná byla také registrace předem. „To mně vadilo, protože jsem musela dopředu plánovat, kam dojdu,“ říká Vokáčová.

Historický rekord a nové motivace

Server Vatican News s odkazem na místní tisk mluví o tomto roce jako o rekordním – je totiž první v historii, kdy celkový počet poutníků ze všech zemí světa dosáhl počtu dvou set tisíc ještě před koncem srpna.

V minulosti putovali do Santiaga de Compostely ve španělské Galicii věřící, aby uctili ostatky svatého Jakuba. Náboženské důvody účastníci stále uvádějí, přibývá ale i těch, které k cestě přiměly ještě jiné důvody nebo si pouť s náboženstvím vůbec nijak nespojují. Vyplývá to ze statistik poutnické kanceláře v Compostele. „Onemocněl mi otec, bratr se dostal do problémů a já měla v sobě chaos,“ popisuje svoje důvody k pouti Valerie Vokáčová.

„Mých motivací bylo asi víc – jsem ve věku, kdy se hledám, chtěl jsem zjistit, co od života chci. Dále také to, že mám rád španělskou kulturu a chtěl jsem se na delší dobu do Španělska podívat. A je to také určitá challenge, dobrodružství,“ popisuje Jakub Foltýn, který právě svatojakubskou pouť absolvuje a do Santiaga má dorazit na konci srpna.

Všichni poutníci, které ČT oslovila, se shodují, že svého rozhodnutí vydat se do Compostely nelitují, někteří dokonce uvažují o zopakování cesty, třeba z jiného výchozího bodu.