V aukci se prodal obří gorgosaurus. Sběratel za něj dal šest milionů dolarů

V roce 2020 se kompletní kostra Tyrannosaura rexe, mezi veřejností stále jednoho z nejpopulárnějších druhů, na aukci v New Yorku prodala za 31,8 milionu dolarů (769,75 milionu korun). Exemplář pojmenovaný Stan utrženou sumou čtyřnásobně překonal předchozí rekord, pokud jde o vydražení dinosaura.

CNN ale připomíná, že se proti prodeji vzácných fosilií do soukromých rukou staví vědci a muzea. Poptávka po dinosauřích fosiliích je podle expertů stále vysoká, což jejich cenu k frustraci muzeí a dalších výzkumných institucí žene nahoru.

„Podle mého názoru to nepřináší nic dobrého,“ uvedl paleontolog David Polly z univerzity v Bloomingtonu v americkém státě Indiana. „I když v USA neexistuje žádný zákon pro zkameněliny ze soukromých pozemků, jako vědec se domnívám, že fosilie jsou důležité pro nás pro všechny a opravdu by měly být umístěny do veřejných depozitářů, kde je lze studovat, kde se z nich může těšit a učit široká veřejnost,“ dodal.

„Jsem nešťastný z toho, že mají dinosauři cenovku. Ale ta záležitost není černobílá,“ řekl paleobiolog Gregory Erickson z univerzity ve floridském Tallahassee. „Muzea mají historii nákupů komerčních exemplářů,“ upozornil odborník.