Pfizer a BioNTech žádají americký úřad o povolení své vakcíny pro děti do pěti let

Pfizer a BioNTech dnes potvrdily, že zahájily proces, jehož cílem je získat od úřadu FDA nouzové povolení této vakcíny, která se má podávat ve dvou dávkách dětem ve věku od šesti měsíců do pěti let. Pokud to regulátor doporučí, bude to jediná vakcína povolená pro tuto věkovou skupinu. V USA do ní spadá 19 milionů dětí. Vakcína Pfizeru a BioNTechu je v USA nejužívanější očkovací látkou proti covidu-19.

List The Washington Post s odvoláním na své zdroje obeznámené se schvalovacím procesem napsal, že vakcína pro malé děti do pěti let by mohla být k dispozici na konci února, což je dříve, než se původně čekalo. Podle agentury AP by preparát mohl být pro nejmladší Američany dostupný v březnu.