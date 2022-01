Rodina se snaží prodat vilu se stropem od Carvaggia státu. Za čtvrtinu rozpočtu resortu kultury

Za nenápadnou branou nad rušnými římskými ulicemi se otevírá pohádkový svět. Luxusní historický palác, kde od 16. století žije šlechtická rodina Ludovisiů, se pyšní díly světoznámých barokních umělců. Mezi všemi září Jupiter, Neptun a Pluto od věhlasného Caravaggia.

„Obličeje všech postav jsou malířovým autoportrétem,“ říká princezna a spolumajitelka Rita Boncompagniová Ludovisiová.

Překrytá malba

Vzácnou malbu tehdy šestadvacetiletého tvůrce přitom celá staletí překrývala vrstva vápna. Nejspíš proto, že ji tehdejší společnost považovala za rouhačskou. Majitelé zosobněné planety znovu objevili až v roce 1968. Jen samotný obraz má podle odhadců cenu 310 milionů eur.

„Není to freska, je to jediná stropní olejomalba na omítce, kterou Caravaggio dokončil,“ doplňuje Ludovisiová.

Konec rodinné pohádky

Unikát v malém pokoji přitom představuje jen drobný tah štětcem v moři pláten a soch. Oáza klidu uprostřed pulzující italské metropole se rozkládá na 2800 metrech čtverečních. Čítá mimo jiné jedenáct ložnic a deset koupelen. A také fresku bohyně Aurory od Guercina, podle které nemovitost dostala i jméno.

„S milovaným manželem jsem tu žila devatenáct let. Nejsou to jen dějiny této rodiny, ale celé Itálie,“ podotkne majitelka.

Jenže tady pohádka končí. Starý šlechtic před čtyřmi lety zemřel. A jeho poslední princezna – americká umělkyně – se nedohodla s jeho dětmi, jak si dědictví rozdělí. Proto teď dům prodávají. To vzbuzuje i obavy. „Když vilu koupí soukromý majitel, nemusí ji zpřístupnit veřejnosti. Pokud by objekt koupil stát, bylo by to něco jiného,“ řekl právník Beniamino Milioto.

Bude o památku zájem?

V minulosti chtěl nemovitost získat například Bill Gates nebo brunejský sultán. Desetitisíce Italů se ale bojí, že jejich kulturní dědictví skončí v rukou cizinců. Podepsali proto petici, která vyzývá vládu, aby zakročila. „Je to památka, kterou by měl koupit stát. Doufám, že ministři Franceschini a Draghi navzdory omezeným prostředkům nepropásnou tuto příležitost,“ řekl k tomu historik a poslanec Vittorio Sgarbi,

Jenže jen vyvolávací cena 471 milionů eur představuje čtvrtinu ročního rozpočtu italského ministerstva kultury. I proto se spekulovalo, že se římská perla stane nejdražší prodanou nemovitostí na světě. Do internetové aukce se ale nikdo nepřihlásil. Další pokus o její prodej se uskuteční v dubnu. To už bude vyvolávací cena o dvacet procent nižší.