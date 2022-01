Indonésie schválila přesun hlavního města na Borneo. Nástupce Jakarty vznikne v džungli

Schválený zákon o hlavním městě poskytuje právní rámec pro realizaci ambiciózního plánu přesunu hlavního města, který prezident Joko Widodo představil v roce 2019. Norma stanovuje, jak bude výstavba nové metropole financována a spravována.

V pondělí ministr pro místní rozvoj Suharso Monoarfa prohlásil, že nové hlavní město se bude jmenovat Nusantara, což je ve staré javánštině označení pro indonéské souostroví.

Ostrov Borneo sdílí Indonésie s Malajsií a Brunejí. Budoucí indonéská metropole má vzniknout v džungli provincie Východní Kalimantan, přibližně na půli cesty mezi městy Balikpapan a Samarinda.

Zemětřesení i záplavy

V nejlidnatější muslimské zemi světa, která má přes 273 milionů obyvatel, se debaty o zbudování nové metropole vedly několik desetiletí. V Jakartě ležící na přelidněném ostrově Jáva v současnosti žije kolem deseti milionů obyvatel, její širší aglomerace jich má až 30 milionů.

Město se potýká se špínou a smogem, ale také s častými zemětřeseními a ničivými záplavami. Trápí je rovněž stoupající hladina oceánů i špatná infrastruktura.

Podle dřívějších prohlášení vlády by přesun administrativní metropole mohl trvat až deset let, přičemž první vládní úřady by se do ní mohly přestěhovat v roce 2024. Projekt má stát kolem 32 miliard dolarů (686 miliard korun). Podobné stěhování v minulosti uskutečnila například sousední Malajsie, ale i Brazílie či Kazachstán.