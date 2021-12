Washington poctil Havla památníkem

Festival vzájemné inspirace probíhá každoročně. Vždy se snaží představit nějakou českou osobnost. „Letos je to Havel, který se ve Spojených státech stále těší velkému respektu jako bojovník za lidská práva. V rámci Spojených států bude mít jako první takto významný pomník,“ poznamenal Řezníček.

„Jsem ráda, že mají Američané chuť udržovat odkaz tak, jak to děláme my v České republice,“ řekla bývala první dáma Dagmar Havlová.

Bude mít Havel nakonec sochu na Maltě?

Snaha postavit v zahradě Hastings Garden v maltské metropoli Vallettě sochu bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla se mezitím zadrhává. O umístění pomníku požádal bývalý český honorární konzul na Maltě Tonio Casapinta.

Komise pro životní prostředí a územní plánování ale žádost odložila s tím, že by socha mohla narušit „symetrickou rovnováhu v této části zahrady“, uvedl tamní list Malta Today. Komise také žádá Casapintu, aby vysvětlil, proč by měl pomník stát zrovna na tomto místě. Celý případ má nyní na stole maltský Úřad pro životní prostředí a územní plánování (MEPA), který by měl rozhodnout příští čtvrtek.