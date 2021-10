Rusko útočí na vládní i firemní sítě v USA, varuje Microsoft

Ruská civilní rozvědka SVR zahájila další kampaň s cílem proniknout do tisíců amerických vládních a firemních počítačových sítí, stejně jako do sítí ekonomických institutů. S odvoláním na varování představitelů Microsoftu a odborníků na kybernetickou bezpečnost o tom informuje list The New York Times. Útoky přišly několik měsíců poté, co americký prezident Joe Biden zavedl proti Moskvě sankce v reakci na sérii sofistikovaných špionážních operací po celém světě.