Královská rodina vyzývá k záchraně planety. Je iritující, když se jen mluví, zlobí se britská panovnice

„Je velmi iritující, když jen mluví, ale nekonají,“ zachytila média pětadevadesátiletou panovnici Spojeného království Alžbětu II. při soukromém rozhovoru.

Královna, které záleží na ochraně přírody, neskrývala rozhořčení nad tím, že na konferenci COP26 v Glasgow nejspíš nepřiletí prezidenti Číny, Ruska, Brazílie nebo Indie.

Kritický tón zazněl i od následníka trůnu prince Charlese. Královská rodina přitom bude mít za úkol na klimatické konferenci světové lídry vítat. „Oni jen mluví. Problém je, aby se přistoupilo k činům, o což se snažím posledních čtyřicet let,“ postěžoval si princ.

Charles přitom u slov nezůstal. Na svoje rezidence a farmy nechal umístit solární panely, používá elektromobily a jeho padesát let starý Aston Martin jezdí na bionaftu, která se vyrábí z nadbytků anglického vína a syrovátky.

Změnil i svůj jídelníček. „Už roky nejím maso a ryby dva dny v týdnu. O pondělcích nejím mléčné výrobky. Pokud by to dělalo víc lidí, snížil by se tím tlak na životní prostředí,“ nabádá následník trůnu.

Princ William vyzval miliardáře k záchraně planety

Charlesův syn, princ William, zase vyzval miliardáře, aby se raději soustředili na záchranu planety než na komerční cesty do vesmíru. „Potřebujeme, aby se nejlepší mozky světa zaměřily na pokus opravit tuto planetu, ne se snažit najít nové místo, kam jít a žít,“ prohlásil William.

Založil proto novou mezinárodní cenu na ochranu životního prostředí. Mezi první vítěze patří například projekt kostarické vlády, která platí místním obyvatelům za ochranu deštných pralesů.

Kritici ale královské rodině její prohlášení vyčítají. Rodina podle nich není volená, nenese odpovědnost za globální ekonomiku, a proto by nikomu neměla rozdávat královské lekce.