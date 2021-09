Na ostrově La Palma kvůli lávě uzavřeli pobřeží, hrozí uvolnění toxických plynů

Výbuch sopky způsobil na ostrově značné škody. Podle informací televizní stanice RTVE láva vytékající z devíti puklin zničila více než 160 budov a magma o teplotě zhruba tisíc stupňů už pokrylo plochu o rozloze 106 hektarů. Počet evakuovaných se zvýšil na šest tisíc, zranění zatím neutrpěl nikdo.

V oblasti sopky seismologové i v úterý zaznamenali několik dalších otřesů, což zvyšuje riziko vzniku dalších puklin, z nichž vyvře magma. Proudy natavené horniny místy vysoké až šest metrů se ze svahů valí do údolí a spálí vše, co jim stojí v cestě. Podle původních předpovědí se měly k mořskému pobřeží na jihozápadě ostrova dostat už v pondělí večer, ale to se nakonec nestalo, protože láva teče pomaleji.

„Sopka má teď nižší aktivitu, uvolňuje menší množství magmatu. Její činnost zpomaluje. Proud lávy je nyní v oblasti Todoque, což je na půl cesty k moři,“ řekl v pondělí večer Miguel Ángel Morcuende z krizového týmu.

Obavy z otravy i sesuvu půdy

Kvůli erupci je nyní pobřeží uzavřeno mezi obcemi Puerto Naos na jihu ostrova až k městečku Tazacorte, bezpečnostní složky do těchto oblastí nikoho nepouštějí.

Když magma o teplotě kolem tisíce stupňů Celsia vteče do moře, které má aktuálně kolem dvaceti stupňů, vznikne obrovské množství vodní páry a také dalších toxických plynů, které mohou podráždit kůži, oči i dýchací ústrojí. Kromě toho hrozí i pády útesů a sesuvy půdy.

Ostrov La Palma, kde žije zhruba 85 tisíc lidí, zažil erupci vulkánu poprvé po půl století. Ostrov nyní kvůli katastrofě navštívil i španělský premiér Pedro Sánchez.