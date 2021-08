Největší pouliční party v Evropě byla opět zrušena. Karneval Nothing Hill se někteří fanoušci přesto vydali slavit

Kvůli obavám z šíření onemocnění covid-19 byla druhý rok po sobě zrušena akce Nothing Hill Carnival. „Bylo to neuvěřitelně obtížné rozhodnutí,“ uvedli v prohlášení pořadatelé karnevalu, který je označovaný za největší evropskou pouliční party. Akce, jejíž historie se datuje do roku 1959, se koná pravidelně na konci měsíce srpna a během víkendu přiláká do londýnských ulic přes milion návštěvníků. Loni byla událost nahrazena on-line festivalem. Několik skupin „skalních“ fanoušků nedovedlo oslavu britské afro-karibské komunity ze svého programu vypustit a vydali se do ulic na vlastní pěst.