Londýnský Tower Bridge se zasekl v otevřené poloze, způsobil dopravní problémy v Londýně

Naposledy se most z roku 1894 zadrhl na hodinu loni v srpnu, a to kvůli mechanické závadě. V době svého dokončení byl považován za největší a nejdokonalejší zvedací most na světě. Do roku 1976 se jeho mechanismus pohyboval díky páře, v roce 1976 byl elektrifikován.

Horkou chvilku si na něm v roce 1952 užili cestující autobusu číslo 78. Most se totiž začal nečekaně rozpojovat, a autobus tak musel takřka přeskočit z jedné poloviny mostu na druhou.