Mexická armáda pomáhá voříškům. Pouliční psi procházejí výcvikem

Psi bez průkazu původu se dostali do hledáčku mexické armády. Ta tak našla řešení dvou problémů najednou. Jak se zbavit pouličních psů, kterých je v mexických ulicích mnoho, a kde sehnat psy k výcviku. Na kraji hlavního města v oblasti zvané Zumpango de Ocampo zřídila útulek, kde jsou nalezení psi po ošetření zařazeni do armádního výcviku. Armáda využívá psí pomoci při hledání zakázaných látek, detekci výbušnin, hledání pachatele a ti fyzicky zdatnější si můžou vyzkoušet práci takzvaných „bojových plemen“ nebo ochrany majetku. V současné době se na této základně nachází přes padesát „voříšků“. V případě, že by se pro psa nenašlo uplatnění v žádném segmentu, stane se po ošetření a základním výcviku socializace mazlíčkem.