Závěr vyšetřování: guvernér New Yorku Cuomo sexuálně obtěžoval několik žen

Obvinění proti Cuomovi se začala v médiích objevovat v únoru a počet údajných obětí postupně narostl na sedm. Mnoho kolegů z Demokratické strany pak guvernéra vyzývalo, aby odstoupil. Po demisi volali mimo jiné demokratičtí členové Kongresu včetně senátního lídra Chucka Schumera. Americký prezident Joe Biden tehdy uvedl, že pokud vyšetřování vedené generální prokuraturou obvinění potvrdí, Cuomo by měl rezignovat. „Myslím, že by kromě toho asi měl být i stíhán,“ dodal prezident.

Nyní lze očekávat nový tlak na odchod Cuoma z čela New Yorku, kde působí od začátku roku 2011. Podle deníku The New York Times by mohla zjištění z nové zprávy v regionálním parlamentu spustit snahu guvernéra odvolat. Sám Cuomo v zimě jakékoli pochybení odmítal a kritiky vyzýval, aby počkali na závěry vyšetřování. Podle agentury Reuters jeho kancelář vývoj kauzy bezprostředně nekomentovala.

Jedenáct žen

Vyšetřovatelé tvrdí, že Cuoma z různých forem nevhodného chování obvinilo celkem 11 žen. „Shledali jsme všech 11 žen důvěryhodnými,“ uvedla právnička Anne Clarková, která případ vedla společně s bývalým federálním prokurátorem Joonem Kimem.

Výsledná zpráva naopak označila za nedůvěryhodné Cuomovo vysvětlování jednotlivých událostí. „Plošné odmítání a neschopnost vybavit si specifické incidenty“ v podání guvernéra prý neobstojí ve srovnání s detailními a vzájemně se podporujícími vzpomínkami stěžovatelek.