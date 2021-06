Povstalci se nečekaně zmocnili hlavního města etiopského Tigraje

Příchod tigrajských bojovníků do Mekele provázely oslavy, při nichž lidé odpalovali petardy a mávali vlajkami, uvádějí místní obyvatelé.

Takzvaná „Vláda národního státu Tigraj“ v prohlášení hovořila o „ohromujícím vítězství“ s tím, že Mekele je „nyní zcela pod kontrolou tigrajských obranných sil“. Prohlášení zároveň vyzvalo místní obyvatele, aby zůstali ostražití, neúnavní a neustále ve střehu, dokud Tigraj nebude zcela osvobozen od okupačních sil.

Mluvčí rebelů Getachew Reda uvedl, že bojovníci TPLF pronásledují vládní vojska jižně a východně od Mekele.

Miliony lidí musely opustit domovy

Konflikt propukl 4. listopadu, kdy premiér Abiy Ahmed vyslal do Tigraje armádu poté, co jeho vláda obvinila politickou stranu TPLF (Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontu) z krádeže zbraní na vojenské základně a ze zrady. Vládní síly tehdy převzaly kontrolu také nad Mekele. Do bojů se zapojily i jednotky sousední Eritrey a etiopského státu Amharsko.

Konflikt si vyžádal tisíce životů, přiměl více než dva miliony lidí opustit domovy a ohrozil 350 tisíc lidí hladomorem. Porušování lidských práv se podle OSN dopustily všechny strany konfliktu. V pondělí však vláda jednostranně vyhlásila v Tigraji klid zbraní, dokud neskončí pěstební sezona.

Vzápětí se ale objevily zprávy, že v okolí Mekele došlo k novým střetům mezi bojovníky TPLF a vládními silami. Po rychlé ofenzivě v pondělí rebelové město nečekaně dobyli zpět.

OSN: Zásadní je ochránit civilisty

Generální tajemník OSN António Guterres po hovoru s etiopským premiérem Abiyem Ahmedem řekl, že je zásadní ochránit civilisty, dostat do regionu humanitární pomoc a najít politické řešení situace.

Jeho mluvčí Stéphane Dujarric v úterý uvedl, že dopad příměří v Tigraji je zatím nejasný s tím, že podle humanitárních pracovníků v oblasti nefunguje internet ani telefony.