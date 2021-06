Spojené státy budou mít patrně nový federální svátek. Konec otroctví má připomenout 19. červen

Takzvaný „Juneteenth“, což je složenina z anglických výrazů pro červen a devatenáctý (June a nineteenth), připomíná 19. červen 1865. Tehdy do texaského Galvestonu přivezl generál Gordon Granger zprávu o osvobození otroků. Tehdejší prezident Abraham Lincoln rozhodl o zrovnoprávnění už dříve, v mnoha jižanských státech ale toto nařízení nebylo uplatňováno.

„Prohlášení 19. června za federální svátek je velkým krokem k uznání chyb minulosti. Musíme ale pokračovat v zajišťování spravedlnosti,“ řekl vůdce senátní většiny Chuck Schumer.

Juneteenth se jako svátek už slaví ve většině amerických států. Tradice 19. června je placeným svátkem pro státní zaměstnance například v Texasu, New Yorku, Virginii či Washingtonu. Kromě nich mají volno, alespoň ve státě Illinois, i školáci, kteří v tento den nemusí do tříd, píše list The New York Times (NYT).

Tradice přehlídek a festivalů

Zatímco některé americké rodiny slaví svátek odděleně na svých zahradách, kde figuruje zejména jídlo, část měst na oslavu pořádá větší akce, píše deník. Například Atlanta nebo Washington 19. června tradičně organizují přehlídky nebo festivaly. Mezi místa, kde se Juneteeth slaví nejvíce, patří i samotný Galveston v Texasu.

Kvůli loňským protestům spojeným se smrtí Afroameričana George Floyda se k oslavám připojilo také mnoho firem, které svým zaměstnancům nově nabízejí placený den volna. Mezi nimi je například sociální síť Twitter nebo technologická společnost Square, ale i obchodní řetězce Best Buy a Target, píše NYT.