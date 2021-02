V Texasu po výpadcích proudu váznou dodávky vody i jídla. Zimní bouře míří na severovýchod USA

Mrazivé počasí vyvolané přílivem arktického vzduchu se dotýká prakticky celého amerického území a působí komplikace v dopravě a energetice v řadě států, nikde ovšem není situace tak kritická jako v Texasu. Mrazy, sníh a náledí ochromily infrastrukturu druhého nejlidnatějšího státu USA, který na tyto podmínky není zvyklý. Silnice se staly nesjízdnými, praská potrubí a v nezateplených domech odstřižených od elektřiny teploty padají pod bod mrazu.

„Je to tady trošku jako na divokém západě,“ řekl agentuře AP 60letý Gerry Gross z Dallasu, jehož domácnost byla v tu chvíli déle než 24 hodin bez proudu. Zároveň mu začala do zdi vytékat voda z prasklé vodovodní trubky, kterou nakonec omotal izolační páskou. Instalatér nebyl k dispozici a Gross se nechtěl obracet na úřady, protože „ty by jenom vodu úplně vypnuly a kdo ví, kdy bych ji měl zpátky“.

Někteří Texasané byli ve středu bez dodávek elektřiny už několikátý den. „Tohle je třetí den bez proudu. Dnes ráno nám zamrzl generátor… Mrzneme,“ hlásila ve videu pracovnice zvířecího útulku v městečku Temple jižně od Dallasu.