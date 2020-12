Hackeři podporovaní zahraniční vládou zaútočili na americké ministersto financí

„Vláda Spojených států si je těch zpráv vědoma a přijímá veškeré nutné kroky, aby identifikovala a napravila případné problémy spojené s touto situací,“ řekl mluvčí Národní bezpečnostní rady John Ullyot.

Podle zdrojů za útokem hackerů zřejmě stojí Rusko. Napadení také nejspíš souvisí s nedávno zveřejněným útokem na FireEye, významnou americkou kybernetickou společnost spolupracující s vládou i komerčním sektorem.

Mezi členy amerických zpravodajských služeb panují obavy, že hackeři, kteří se zaměřili na ministerstvo financí a Národní telekomunikační a informační úřad (NTIA) spadající pod ministerstvo obchodu, použili podobný nástroj k proniknutí do jiných vládních agentur. Které agentury by to měly být, zdroje neuvedly.

Měsíce trvající sledování e-mailů

Podle zdrojů šlo o tak vážný incident, že se v sobotu v Bílém domě sešla Národní bezpečnostní rada. Několik zdrojů uvedlo, že se hackerům dařilo měsíce sledovat vnitřní e-mailovou komunikaci zaměstnanců ministerstva a úřadu NTIA.

Podle zdrojů šlo o sofistikované postupy, kdy hackeři dokázali oklamat ověřovací kontroly platformy Microsoftu.

Rozsah ohrožení je zatím nejasný, vyšetřování je v počáteční fázi. Podle jednoho ze zdrojů na něm pracuje řada federálních agentur, včetně Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).