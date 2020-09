V Birminghamu byla pobodána řada lidí, policie vyzývá lidi k ostražitosti

„Spousta lidí se do sebe pustila. Byli tam muži, ženy, staří lidé, mladí lidé, taková směsice, jakou jsem neviděla. Lidé vycházeli z barů a restaurací ven se podívat, co se to vlastně děje,“ popsala situaci pro BBC zaměstnankyně jednoho z místních podniků. „Pracuji v klubech přes dva roky, rvaček jsem viděla spoustu. Ale nic takového, jako dnes v noci. Chování těch lidí a řeč těla… bylo to něco úplně jiného,“ dodala.

Podle další očité svědkyně se jednalo o boj dvou skupin mladistvých. Stanici BBC řekla, že slyšela „rasistické nadávky“. V klubech v okolí místa činu se podle ní odehrávala „multikulturní noc“.

Obyvatele Birminghamu vyzvali strážci zákona ke klidu, ale i ostražitosti. Měli by se rovněž vyhnout místu, kde se incident odehrál. Podle BBC jsou v centru města rozmístěny kordony poblíž Gay Village, tedy čtvrti oblíbené komunitou leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob (LGBT).

V sobotu večer se útok nožem odehrál také v Londýně. Zraněno při něm bylo pět lidí, přičemž jeden je v ohrožení života. Pět podezřelých pachatelů bylo zatčeno. I v tomto případě není pozadí činu známo a stejně tak není jasné, zda spolu oba incidenty jakkoliv souvisejí.