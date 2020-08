Bývalý Trumpův poradce Bannon čelí obvinění z podvodu

Obvinění se týkají projektu We Build The Wall (Stavíme zeď), který podle tiskové zprávy prokuratury vybral přes 25 milionů dolarů (550 milionů korun). Reagoval na neúspěšnou snahu prezidenta Donalda Trumpa prosadit vyčlenění peněz na stavbu hraniční zdi, která by podle něj zastavila pašeráky drog, zbraní a lidí.

We Build The Wall nechala loni na soukromém pozemku na jižní hranici USA postavit úsek plánované zdi dlouhý několik set metrů.

Až dvacet let vězení

Podle prokurátorů ale správci iniciativy nedodrželi svůj slib, že všechny vybrané peníze poputují na stavební práce. „Zatímco opakovaně dárce ujišťovali, že Brianu Kolfageovi, zakladateli a veřejné tváři We Build The Wall, nebude vyplacen ani cent, obžalovaní se tajně domluvili na převodu statisíců dolarů Kolfageovi, který je použil na financování svého okázalého životního stylu,“ uvedla prokurátorka Audrey Straussová.

Státní žaloba se domnívá, že z podvodu profitoval i Bannon a další dva obžalovaní, kteří projekt propagovali. „Kolfage si skrytě pro své osobní užití vzal přes 350 000 dolarů…, zatímco Bannon skrze jím ovládanou neziskovou organizaci obdržel přes jeden milion dolarů z We Build The Wall,“ píše se v prohlášení. Část z uvedeného milionu prý Bannon také použil na osobní výdaje.

Lídři sbírky se podle prokuratury podíleli na ošizení statisíců dárců a „využili jejich zájmu financovat hraniční zeď“. Obžalováni jsou ze spiknutí s cílem podvodného převodu peněz a praní špinavých peněz, přičemž jim hrozí až 20 let vězení.