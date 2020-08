Akropole mořského dna. Řecké úřady otevřou veřejnosti tisíciletý vrak lodi

Do hlubin s sebou přitom stáhla i náklad tří a půl tisíce amfor, ve kterých se pravděpodobně převáželo víno. Díky pokročilé technice se vrak zpřístupňuje obyčejným turistům, před kterými jinak řecké úřady podmořské poklady přísně střeží.

„Měli jsme štěstí, že jsme začali s tím nejkrásnějším vrakem na světě. Nazývají ho akropolí všech vraků,“ tvrdí George Papalambru z aténské národní technické univerzity. Návštěvníky totiž hlídá monitorovací systém ve dne i v noci.

Systém v případě ohrožení spustí alarm

Technika je schopna na temném pozadí i proti slunci rozeznat ryby, ponorné roboty a potápěče, u kterých dokáže zachytit i rysy obličeje. Pokud by vrak někdo ohrožoval, automaticky spustí poplach. Díky tomu nemusí nikdo kontrolovat výstupy kamer.

Systém poháněný solární energií postavila na zakázku fakulta námořní architekury a lodního inženýrství v Aténách. „V celé Evropě je to vůbec poprvé, co se takový vrak s tolika objekty otevírá veřejnosti a potápěčům,“ řekl archeolog Dimitris Kurkumelis ze Správy podmořských památek. Vrak poskytuje historikům vhled do obchodu v době zlatého věku Atén.