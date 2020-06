Vědci varují USA před druhou vlnou epidemie, v řadě států přitom znovu sílí ta první

Pandemie koronaviru ve Spojených státech nekončí. V zemi denně přibývá na dvacet tisíc nových případů a stovky lidí umírají. Navzdory tomu jednotlivé státy, včetně nejpostiženějšího státu New York, pokračují v rozvolňování opatření.

„Povolíme setkávání skupin až 25 lidí ve třetí fázi (rozvolňování). Do teď to bylo deset lidí. Je to možné, protože čísla z většiny států jsou dobrá,“ oznámil newyorský guvernér Andrew Cuomo.

Situace ve městě New York se ale k normálu vrací jen velmi pomalu. „V New Yorku lidé stále vnímají hrozbu nákazy koronavirem jako velmi nebezpečnou. Prakticky všichni mají neustále roušky, když vycházejí z domu,“ popisuje Kateřina Dvořáková Manková, která v New Yorku žije.