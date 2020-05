Indii a Bangladéš zasáhne mohutný cyklon, evakuováno má být přes milion lidí

Síla cyklonu Amphan je nyní srovnatelná s hurikánem čtvrté kategorie. Doprovázejí jej větry o rychlosti 240 kilometrů v hodině, nicméně meteorologové očekávají, že do středy, kdy má dorazit k pevnině v oblasti ústí Gangy, částečně zeslábne. Od úterý do čtvrtka by mohlo v postižených oblastech spadnout 20 až 25 centimetrů vody.

Podle předpovědi by měl cyklon zasáhnout hustě obydlenou oblast, ve které žije převážně chudé obyvatelstvo. V předpokládané trase pohybu bouře leží i čtyřmilionová Kalkata. Indický pobřežní stát Urísa už vyhlásil ve svých dvanácti pobřežních regionech nejvyšší stupeň varování, Západní Bengálsko v šesti.

Indický premiér Naréndra Módí řídí krizová jednání. V pobřežních oblastech už působí desítky týmů z Národního centra pro zvládání katastrof, které mají pomoct s evakuací obyvatel. Jen ve státě Orissa se má do 550 bezpečných krytů přesunout kolem milionu lidí.

I když jsou přírodní pohromy v oblasti poměrně běžné, cyklon by mohl být první pohromou, který Indii a Bangladéš zasáhne v době, kdy v nich platí nouzový stav kvůli šíření koronaviru. V Indii je navíc už od konce března zákaz vycházení.

Bangladéš nyní eviduje přes 22 tisíc pacientů s covidem-19, přes tři sta lidí v zemi v souvislosti s touto nemocí zemřelo. Indie hlásí téměř 100 tisíc nemocných a více než tři tisíce obětí. Skutečné počty nemocných a obětí ale budou zřejmě ještě vyšší. V obou zemích stále nedošlo ke kulminaci epidemie a počty nově nakažených se dál zvyšují.

Jak připomíná stanice CNN, řešení dvou tak závažných událostí najednou bude velice obtížné. Už jen proto, že v přeplněných evakuačních centrech nelze udržovat bezpečné odstupy mezi lidmi.

Cyklon se řítí i na uprchlický tábor

Amphan pravděpodobně zasáhne také bangladéšské přístavní město Cox's Bazar, u kterého se rozkládá největší uprchlický tábor světa. Právě sem se uchýlilo na milion Rohingů po útěku z Myanmaru.

Vzhledem k tomu, že minulý týden byly v táboře potvrzeny první případy nákazy koronavirem, dopad bouře by zde mohl být devastující. „Stávající zdravotnické a hygienické podmínky spolu s příchodem cyklonu vytvoří situaci, při které se bude viru jistě velmi dobře dařit,“ řekl stanici CNN Daniel Sullivan z organizace Refugees International. Koronavirus v kombinaci s bouří by podle něj v táboře způsobil doslova „noční můru“.