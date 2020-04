Udělalo na mě dojem, jak Češi opatření proti koronaviru přijali, říká britský velvyslanec

Britové si vždy i ve velmi těžkých časech dokázali zachovat své tradice. Vy máte zkušenosti i s Českou republikou. Jaký je rozdíl v tom, jak vnímají opatření lidé v Česku a Velké Británii?

Udělalo na mě značný dojem, jak snadné se to zde zdálo. Lidé byli připraveni akceptovat disciplínu a nezpochybňovat opatření. Za ten měsíc se samozřejmě situace změnila, ale mám velice pozitivní dojem z toho, jak pragmatičtí Češi jsou. U nás je to něco podobného. V Británii jsou lidé, kteří zažívají těžké časy, nemohou se vídat, ale myslím, že to zvládají podobně jako Češi.

V pondělí začalo nové kolo pobrexitových jednání mezi EU a Velkou Británií. Vidíte naději, že se na budoucích vztazích podaří dohodnout do konce roku?

Ano, myslíme si, že ta šance existuje. Diskuse se příliš nezveřejňují, protože se hovoří hlavně o koronaviru. Ale rozhovory probíhají a probíhaly během celého tohoto období (koronavirové epidemie, pozn. red.).

Celý pokrok bude zhodnocen v červnu, budeme se také zaobírat tím, jak realizovatelné je dosažení dohod do konce roku. Pro unijní sedmadvacítku to bude těžké, ale nemůže si dovolit nevyřešené vztahy s Velkou Británií. Proto je třeba se na práci soustředit a do konce stanoveného období ji dovést ke zdárnému konci.

