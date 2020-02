Rusko se vměšuje i letos, aby pomohlo Trumpovi ve volbách, tvrdí americké tajné služby

Americké tajné služby varovaly členy Sněmovny reprezentantů, že se Rusko vměšuje i do letošních prezidentských voleb, aby dopomohlo Donaldu Trumpovi k druhému mandátu. Varování podle listů The New York Times, The Washington Post či stanice CNN zaznělo minulý týden na uzavřeném jednání výboru Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby. Mluvčí výboru potvrdil pouze to, že se na zmiňované schůzce jednalo o „integritě“ letošních prezidentských voleb.