Chápeme přání Harryho a Meghan a podporujeme je, uvedla Alžběta II. po krizové schůzce

Právě z Kanady chtějí podle informací britských médií vévoda a vévodkyně ze Sussexu učinit svůj druhý domov poté, co by se odklonili od svých současných rolí. Nové uspořádání ale podle královny stále není dohodnuté. „Požádala jsem, aby se konečných rozhodnutí dosáhlo v příštích dnech,“ dodala panovnice.

Z pěnez daňových poplatníků je placena i ochranka královského páru. Loni stála 650 tisíc liber (přes 19 milionů korun), v případě stěhování do Kanady by se tato částka vyšplhala na milion liber (více než 29 milionů korun). Podle britského deníku Evening Standard se k tématu nedávno vyjádřil i kanadský premiér Justin Trudeau. Údajně ubezpečil královnu, že ochranu páru v zemi případně zajistí i z finančního hlediska kanadský stát. Jak k tomu list nicméně poznamenal, to, že by země musela platit polovinu z odhadovaného milionu liber ročně, by mohlo vyvolat pobouření a poškodit obraz královské rodiny v Kanadě.

Harry a Meghan si dosud jako „přední“ členové královské rodiny nemohli sami vydělávat. Jak by to chtěli dělat v budoucnosti, není zatím jasné. „Myslím si, že mohou získat peníze z psaní knih a nejspíš i z televize,“ uvádí David McClure, autor knížky o královských financích. Na Instagramu má pár deset milionů sledujících a rovněž se přátelí s mnoha světovými celebritami, jako jsou George Clooney, Ellen DeGeneresová či Oprah Winfreyová. Jak poznamenal britský list The Daily Telegraph, veřejná vystoupení by jim mohla vydělávat až 500 tisíc liber (okolo 15 milionů korun).

Pokud jde o budoucí status Harryho a Meghan, faktem je, že už existují členové královské rodiny, kteří pracují, například Harryho sestřenice, princezny Beatrice a Eugenie. Ty ale zároveň nevykonávají v rámci královské rodiny žádné oficiální funkce. Některé jejich výdaje nicméně i přesto musí platit daňoví poplatníci – například zajištění bezpečnosti na svatbě princezny Eugenie v roce 2018.

Princové William a Harry popřeli zprávy o roztržce

Deník The Times v pondělí napsal, že důvodem oznámení Harryho a Meghan bylo, že se 37letý William nechoval přátelsky vůči manželce svého o dva roky mladšího bratra a neměl ji rád. Podle deníku William svého bratra a Meghan vystrnadil „šikanujícím přístupem“.

Na to oba bratři reagovali prohlášením. „Navzdory jasným popřením dnes jedny britské noviny otiskly zprávu spekulující o vztahu mezi vévodou a vévodkyní ze Sussexu a vévodou z Cambridge,“ stojí v prohlášení uvádějícím šlechtické tituly Harryho a Williama. „Pro bratry, kteří tak silně dbají na věci spjaté s duševním zdravím, je používání štvavého jazyka tímto způsobem urážlivé a potenciálně škodlivé,“ uvedli princové.

Londýnské Times předtím napsaly, že vévoda a vévodkyně ze Sussexu se chtějí vzdát svých královských rolí po dvou letech, kdy jim bylo „neustále připomínáno, kde je jejich místo“. Rozepře údajně propukly už před svatbou Harryho a Meghan v květnu 2018. Britská média už loni spekulovala o vzájemném odcizení obou princů kvůli sporům jejich manželek. Princ Harry v říjnu určité napětí ve vztahu s bratrem Williamem přiznal.