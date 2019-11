Viceprezident Pence přiletěl neohlášeně za americkými vojáky do Iráku

Americké velvyslanectví v Bagdádu se podle listu The New York Times odmítlo k účelu Penceovy návštěvy v Iráku vyjádřit.

Na základně Ajn al-Asad jsou američtí vojáci, kteří se podílejí na výcviku příslušníků iráckých ozbrojených sil. Pence tam přijel jedenáct měsíců po prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Návštěva v době pokračujících protivládních protestů

The New York Times uvádějí, že návštěva druhého nejvýše postaveného člena americké administrativy je dokladem toho, že Spojené státy jsou nadále vůči Iráku aktivní. Lze ji také považovat za signál vůči Íránu, který se snaží před iráckými představiteli stavět do role stálejšího partnera, než jsou Američané.

Irák od začátku října zažívá demonstrace proti vládě. Jejich účastníci viní politiky z korupce a špatné ekonomické situace v zemi. Úřady v Bagdádu dnes informovaly, že při nejnovějších potyčkách jeden demonstrant přišel o život a dalších 12 utrpělo zranění. Protesty si doposud vyžádaly přes 340 lidských životů.